Anton Alber gewinnt das fünfte Turnier

Nach langer Pause, bedingt durch die Coronasituation, fand in Schlier die Jugendturnierserie statt. Das Turnier wird von der Oberschwäbischen Schachjugend veranstaltet und richtet sich an Kinder und Jugendliche der Region Oberschwaben Süd. Es wird im Rahmen einer Turnierserie ausgetragen, die aus sechs Turnieren besteht, die durch unterschiedliche Vereine in der Region ausgetragen wird.

Das fünfte Turnier wurde nun von den Schachfreunden Schlier-Wetzisreute ausgerichtet. Es kamen rund 30 Kinder und Jugendliche nach Schlier, begleitet von Eltern und Trainern. Gespielt wurde nach dem sogenannten Schweizer System in sieben Runden und mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Partie und Spieler. Anton Alber von den Schachfreunden Schlier-Wetzisreute war in einer hervorragenden Form und konnte alle sieben Partien für sich entscheiden. Er gewann das Turnier souverän.

Insgesamt hat das Turnier allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht und die Bedingungen bei den Schachfreunden waren für diese Turniergröße optimal. Die Kinder und Jugendlichen erhalten Turnierpraxis und werden dadurch im Schachsport gefördert.