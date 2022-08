Blaualgen in zwei Seen entdeckt: Dennoch sind Gewässer in diesem Sommer in gutem Zustand

Mit einem kleinen Stahlkoffer in der einen Hand, einem Teleskoparm und einem Klemmbrett in der anderen, läuft Martin Holderied über das taunasse Gras am Ellerazhofer Weiher. Der Gesundheitsamt-Mitarbeiter nähert sich mit gemütlichem Schritt der Badestelle des Campingplatzes, stockt dann aber und zeigt in Richtung Wasser.

„Das ist genau das, was wir nicht sehen wollen.“ Ein grüner Algenteppich bedeckt die Wasseroberfläche und reicht vom Ufer rund acht Meter in den See hinein. Eine so augenscheinliche Blaualgen-Blüte sehe man selten, sagt Holderied etwas geknickt. Später am Tag wird das Gesundheitsamt des Landkreises auch am Rößlerweiher in Schlier die Blaualge entdecken. Zwei Tage später bestätigt ein Labor den Verdacht am Rößlerweiher. Die Gemeinde Schlier verhängt ein Badeverbot und stellt Hinweisschilder auf. Das Probenergebnis vom Ellerazhofer Weiher ist noch nicht bekannt.

36 Badestellen werden fünfmal im Jahr geprüft

Das Landratsamt Ravensburg kontrolliert jeden Sommer die Seen im Kreis. Ein Vormittag mit Gesundheitsamt-Mitarbeiter Martin Holderied zeigt, welche Gefahren in den Gewässern auftreten können. Aber auch, dass trotz der doppelten Blaualge und dem heißen Sommer, die Qualität der Seen im Kreis anhaltend gut ist. Das hat Gründe.

Holderieds Arbeitstag beginnt ein paar Stunden vor dem Fund am Ellerazhofer Weiher. Von der Außenstelle des Landratsamtes in Leutkirch steuert er an diesem Montag neun Seen an und legt dabei rund 120 Kilometer zurück. „Es ist das Highlight im Außendienst“, schwärmt er. Weitere Kollegen sind an anderen Seen im Einsatz. Insgesamt untersucht das Gesundheitsamt des Landkreises 36 Badestellen – jeweils fünfmal zwischen Mai und August.

Erster Stopp des Tages ist der Stadtweiher in Leutkirch. Während Holderied durch das Drehkreuz des Freibads und hinunter zur Badestelle geht, grüßt er Kassiererin und Bademeister. „Man kennt sich mittlerweile“, sagt Holderied, der seit 16 Jahren im Gesundheitsamt arbeitet.

Als er am Wasser ankommt, klappt Holderied seinen Stahlkoffer auf und nimmt eine Probenflasche heraus. Mit schnellen Handumdrehungen fixiert er die Flasche am Teleskoparm. „Mit der Öffnung nach unten eintauchen, und dann umdrehen“, diktiert sich Holderied die Schritte laut vor. „Rund 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche und ein wenig mit der Probenflasche hin- und herfahren.“

Martin Holderied entnimmt eine Probe aus dem Leutkircher Stadtweiher. Auch in diesem Jahr haben die Seen laut dem Gesundheitsamt-Mitarbeiter eine sehr gute Qualität. (Foto: Emanuel Hege)

Die Proben würden immer an den gleichen, sogenannten EU-Badestellen, genommen werden, erklärt Holderied. Falls das Gesundheitsamt Gefahren im Wasser entdeckt, würden Warnhinweise dann aber für den ganzen See gelten.

Dann zieht Holderied die Flasche aus dem See und misst pH-Wert und Temperatur. „Nichts, was uns Sorgen bereiten würde“, sagt Holderied zufrieden. Später wird er alle neun Proben isoliert verpacken und gekühlt per Post zum Landesgesundheitsamt nach Stuttgart schicken.

Darmbakterien, Parasiten und Algen

Doch was wird dort genau untersucht? Im Grunde gibt es drei wichtige „Ereignisse“, die der Wasserqualität schaden und im Kreis jedes Jahr einige Male auftreten würden, erklärt Holderied. Erstens die Darmbakterien Escherichia coli (E. Coli) und Enterokokken. Die sind in Badeseen unbedenklich, solange sie nicht in einer zu hohen Konzentration auftauchen. Dann können sie Durchfall, Erbrechen und Magenschmerzen auslösen.

Ursache für eine Verunreinigung durch E. Coli und Enterokokken sind Fäkalien von Menschen, Hunden und Vögeln, die in den See gelangen. Aber auch Gülle aus der Landwirtschaft kann eine Quelle sein. In diesem Sommer habe es jedoch keine Grenzüberschreitung dieser Bakterien in den 36 Landkreis-Seen gegeben, sagt Holderied.

Das zweite Ereignis sind Zerkarien. Das sind Parasiten im Wasser, die Hautausschläge verursachen, die sogenannte Badedermatitis. Die gelangen laut Holderied durch den Kot von Wasservögeln in die Seen. „Im Kreis haben wir damit nicht so viele Probleme.“

Anfang August habe es jedoch eine Bürgerbeschwerde bezüglich Zerkarien gegeben. Eine Person habe einen Ausschlag bekommen, nachdem sie im Baggersee Burkwang bei Isny gebadet hatte.

Im schlimmsten Fall löst es sogar Atemnot aus. Martin Holderied

Drittens zählt Martin Holderied die Blaualgen auf. „Im Volksmund wird hier auch gerne vom Kippen des Sees gesprochen.“ Die Blaualgen produziert Cyanobakterien, die in hoher Konzentration giftig sein können. Ursachen für eine Algenblüte sind laut Holderied eine hohe Wassertemperatur und viel Nährstoffeintrag durch die Landwirtschaft.

Zudem sind langsam fließende Gewässer und ruhige Seen besonders anfällig. Seen mit mehreren Zuflüssen, im besten Fall mit einem Grundwasser-Zufluss, sind weniger empfindlich. Besonders gefährlich wird es, wenn Menschen oder Hunde das Wasser mit hoher Cyanobakterien-Konzentration schlucken.

Das kann Durchfall, Erbrechen und Hautausschläge zur Folge haben. „Im schlimmsten Fall löst es sogar Atemnot aus“, so Holderied. Zurück am Ellerazhofer Weiher, wo Holderied gerade seine Wathose überstreift. Ursache könnte der starke Regen von vor einigen Tagen sein, der Nährstoffe in den See gespült haben könnte, überlegt er laut.

Bei der letzten von fünf Proben des Sommers findet das Gesundheitsamt Blaualgen-Teppiche im Ellerazhofer Weiher und Rößlerweiher. (Foto: Emanuel Hege)

Mittlerweile haben sich einige Badegäste um Holderied versammelt und wollen wissen, was der grüne Algenteppich denn zu bedeuten habe. Er komme schon seit fast 50 Jahren an den See, berichtet ein Dauerbadegast und zeigt auf das grüne Wasser. „Aber so etwas habe ich noch nicht gesehen.“

Auf die Frage, wann die Algen wieder verschwinden, hält sich Holderied mit einer klaren Aussage zurück. „Jede Einschätzung, die ich jetzt gebe, wäre unprofessionell“, sagt er zu den Badegästen. „Wir müssen die Laborergebnisse abwarten.“ Dann watet er ins Wasser und holt seine Probe.

Dennoch ein guter Sommer

Neben der Blaualge im Ellerazhofer Weiher und Rößlerweiher – und der Zerkarien-Beschwerde aus Isny – sei der Sommer 2022 aber recht gut verlaufen, berichtet Holderied. „Die Wasserqualität der 36 Badestellen im Landkreis Ravensburg sind im Allgemeinen sehr gut.“ Und das trotz der Hitze und der Trockenheit dieses Sommers.

Woran liegt das? Noch in den 1980er-Jahren waren viele Gewässer im Kreis in einem schlechten ökologischen Zustand und verlandeten in einem rasanten Tempo. Einer der Wendepunkte war die Gründung des Seenprogramms Oberschwaben 1989, das sich zur Aufgabe nahm, 100 Seen im Landkreis Ravensburg, Biberach, Sigmaringen und dem Bodenseekreis zu sanieren.

Neben vielen kleinen Maßnahmen sorgte vor allem die Verringerung des Nährstoffeintrages für bessere Wasserqualität. Das gelang einerseits durch neue und moderne Kläranlagen, die laut Holderied in einigen Teilen des Landkreises erst in den 2000er-Jahren gebaut wurden. Und andererseits durch die Zusammenarbeit mit den Landwirten.

Mit den Extensivierungsverträgen des Seenprogramms verpflichten sich Landwirte, nur wenig Düngemittel auf Flächen in der Nähe von Gewässern auszubringen. Für den ausfallenden Ertrag gibt es eine Ausgleichszahlung. Außerdem informiert das Seenprogramm die Landwirte regelmäßig über den Gewässerschutz.

Zurück am Seeufer. Martin Holderied hat die Probe aus dem Ellerazhofer Weiher in seinen Stahlkoffer gepackt. Mit seinem Greifarm und dem Klemmbrett läuft er in Richtung Parkplatz. Bevor er weiterfährt, will er aber noch die Betreiber des Campingplatzes über den Fund informieren. „Das sind einfach Naturgewässer, so etwas passiert“, sagt Holderied dann noch. Die Betreiber oder Gemeinden würde dabei keine Schuld treffen.

Kurz darauf stellt der Campingplatz-Betreiber Hinweise auf, die über die Gefahren der Blaualge aufklären. Am Freitagmittag sollten nun weitere Testergebnisse ankommen, von denen ein Badeverbot in den zwei Seen abhängig gemacht wird. Bis Redaktionsschluss war nur ein Ergebnis bekannt, der Laborbefund vom Rößlerweiher.