Aktives Vereinsleben beim TC Schlier-Unterankenreute

Die Sommersaison neigt sich dem Ende zu und beim TC Schlier-Unterankenreute blicken wir zurück auf eine bewegte Saison. In den vergangenen Monaten belebten knapp 250 Mitglieder unsere Tennisanlage in Wetzisreute. Bei bestem Wetter starteten wir Anfang Mai mit unserem Saisonauftakt und einem sehr gut besuchten Bändeles-Turnier in die Sommersaison. Ob beim Jedermanns-Tennis am Dienstagabend, den Trainingsabenden der einzelnen Mannschaften oder auch zu den Verbandsspielen – unsere Anlage war immer gut besucht. Neben unserer Hobbymannschaft traten weitere fünf Erwachsenen- und vier Jugendmannschaften zu Wettkämpfen gegen Vereine aus dem nahen und fernen Umland an. Außerhalb der Wettkampfzeiten veranstalteten wir unser alljährliches Mixed-Doppelturnier, unsere Oberligadamen wurden von der aktive Herrenmannschaft (Kreisklasse 2) herausgefordert, wir veranstalteten ein Saisonabschlussfest für die U9- und U15-Mannschaft mit Kleinfeld-Doppel-Turnier und 34 Teilnehmern sowie freuen uns als krönenden Abschluss auf das Saisonabschlussfest im Clubheim.

Mit aktuell über 60 Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren sieht sich der Tennisclub Schlier-Unterankenreute auf einem guten Weg. Die seit einigen Jahren gute Kooperation mit den Grundschulen in Unterankenreute und Schlier sorgt kontinuierlich für Nachwuchs bei den Jüngsten, die beim TC von vier vereinsinternen Trainern und der Tennisschule Fliss betreut werden. Ein regelmäßiges Training sowie wiederkehrende Aktione,n wie zum Beispiel die angeleiteten Kids-Tennis-Treffen, zahlen sich aus. In der vergangenen Sommersaison gelang der U9-Mannschaft sowie der gemischten U15-Mannschaft der Meisterschaftsgewinn. Die U18-Juniorinnen und Junioren beendeten die Saison jeweils auf einem sehr guten zweiten Platz als Vizemeister. Bei den Jugendmannschaften kooperieren wir seit vielen Jahren mit dem TA/TSV Eschach, sowie SpielerInnen aus Wangen und Bodnegg.

Mit viel Engagement setzt sich die Vorstandschaft für unser Vereinsleben ein und hat damit sehr viel Erfolg.