Abenteuerparcour begeistert 200 Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem im Dezember 2021 pandemiebedingt kein Nikolausturnen stattfinden konnte, hatte das Gremium vom Kinderturnen des TV Wetzisreute-Schlier einen sehr attraktiven Ersatz gefunden. Am 2. April hielt das Turnimobil samt Maskottchen „Turni“ vom Turngau Oberschwaben Einzug in die Turn- und Festhalle von Wetzisreute. Viele helfende Hände bauten einen abwechslungsreichen Bewegungsparcours auf und ergänzten ihn noch um ein paar weitere Stationen. So konnten von 13.30 bis 17 Uhr rund 200 Kinder mit Hilfestellung der Übungsleiter und Eltern oder Großeltern balancieren, hüpfen, schwingen, klettern, malen und vieles mehr. Gelegenheit zum Pause machen bei Kaffee, Getränken und Kuchen gab es natürlich auch. Hier ein großer Dank an die Kuchen spendenden Eltern! Das Osterhasenturnen fand mit der Übergabe eines Osterpäckchens (Hefe-Hase, Apfel, Osterei) an jedes Kind sein erfolgreiches Ende. Alle hatten viel Spaß und meisterten so manche Hürde. Aufgrund dessen wird es sehr wahrscheinlich einen weiteren Besuch des „Turni“-Osterhasen in 2023 geben. Dank an alle Organisatoren, Helfer und Mitmachenden.