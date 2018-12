80-Jähriger missachtet Vorfahrt

Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Kirchstraße/Schulstraße in Schlier ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 80-jähriger Fahrer beim Einfahren von der Kirchstraße in die Schulstraße eine von links kommende bevorrechtigte 45-jährige Autofahrerin und kollidierte mit dieser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.