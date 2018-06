78-Jähriger missachtet Vorfahrt

Aus Unachtsamkeit ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem Unfall im Einmündungsbereich der Ravensburger Straße/Schützenstraße mit einem Sachschaden von rund 8000 Euro gekommen. Ein 78-jähriger Autofahrer fuhr auf der Schützenstraße in Richtung L 325 und wollte nach rechts in diese einbiegen. Als seiner Meinung nach von links kein Verkehr kam, fuhr er los. Dabei übersah er einen von links aus Richtung Vogt kommenden 81-jährigen VW-Fahrer und prallte mit der Front gegen die rechte Seite des Fahrzeugs. Die beiden Senioren blieben beim Unfall unverletzt.