70.000 Euro Schaden bei Wohnzimmerbrand in Schlier

Sachschaden von rund 70 000 Euro bei einem Brand am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr in der Waldburger Straße in Schlier entstanden. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer in einem Wohnzimmer im Bereich eines Sofas ausgebrochen. Die Brandursache ist bislang noch unklar, weshalb noch brandtechnische Untersuchungen vorgenommen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Schlier war mit 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.s