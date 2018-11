24-jähriger kommt mit Auto von Straße ab

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat ein 24-jähriger Fiat-Fahrer am Donnerstag gegen 10.30 Uhr einen Unfall auf der Landesstraße 317 verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der junge Mann von Wolfegg kommend in Richtung Oberankenreute unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und in einem abfallenden Waldstück nach einigen Metern auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Der 24-Jährige erlitt laut Polizei lediglich leichte Schürfwunden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.