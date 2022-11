200 Meter langes Trümmerfeld: 18-Jähriger löst Karambolage aus

Zwischen Schlier und Wetzisreute kam es am Dienstagabend zu einem Unfall. Drei Autos waren darin verwickelt, drei leichtverletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das teilt die Polizei mit.

Aber der Reihe nach: Kurz nach 21.30 Uhr am Dienstagabend fährt ein 18-Jähriger mit seinem Kia auf der Landesstraße L 325 von Schlier in Richtung Wetzisreute. Vor ihm fahren noch zwei weitere Autos.

In einer langgezogenen Kurve überholt der 18-Jährige trotz durchgezogener Mittellinie das vor ihm fahrende Auto, schert vor diesem kurz ein und überholt dann sofort weiter den vorausfahrenden Seat, so die Schilderungen der Polizei.

Kia prallt auf Opel und Seat

Beim zweiten Überholen übersieht der Fahranfänger den entgegenkommenden Opel. Der 28-jährige Opelfahrer lenkt sein Fahrzeug nach rechts in die Leitplanke um einen Frontalzusammenstoß mit dem Kia zu vermeiden. Laut Bericht prallt der Kia trotz Vollbremsung noch seitlich massiv mit dem Opel und dem Seat.

„Dadurch entsteht auf der L 325 ein Trümmer- und Splitterfeld auf einer Länge von über 200 Metern“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Zur Reinigung der Unfallstelle musste die Straßenmeisterei hinzugezogen werden.

Der Führerschein ist weg

Der Kia-Fahrer, sein Beifahrer sowie der Lenker des Opel werden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dem 18-Jährigen wurde vorher aber noch an der Unfallstelle der Führerschein entzogen, so die Polizei.

An dem Kia und dem Opel entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils 6000 Euro; am Seat entsteht ein Schaden von mehr als 10 000 Euro.