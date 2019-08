14 000 Euro Sachschaden nach Unfall

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Dienstag gegen 8.15 Uhr bei Wolfegg gekommen. Verletzt wurde niemand. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 14 000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt befuhr ein 24-jährige Skoda-Fabia-Fahrer die Landesstraße 330 aus Richtung Rötenbach in Fahrtrichtung Vogt und bog an der Einmündung in die L 324 bei Halden/Unterhalden nach links auf die L 324 in Richtung Vogt ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 48-jährigen BMW-X5-Fahrers, der seinerseits auf der L 324 aus Richtung Vogt an die Einmündung heranfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Lenker des BMW nach rechts in die Einmündung aus. Dort kollidierte er mit dem im Einmündungsbereich wartenden Skoda Superb eines 49-jährigen Autofahrers.