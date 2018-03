12 000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochabend gegen 16.30 Uhr in der Altdorfer Straße in Schlier ereignet hat.

Ein 33-jähriger Autofahrer war laut Polizei in Richtung Ortsmitte gefahren und hatte, als der Verkehr stockte, in Höhe eines Firmengeländes eine Lücke gelassen, um einem 52-jährigen Autofahrer die Einfahrt zu ermöglichen. Nachdem allerdings Gegenverkehr kam, schloss er wieder zu seinem Vordermann auf. Im gleichen Moment jedoch fuhr der 52-Jährige in die Altdorfer Straße ein und stieß mit dem Fahrzeug des 33-Jährigen zusammen.