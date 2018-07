Die Freiwillige Feuerwehr Haslach möchte ihre ausgeschiedenen Kameraden wieder stärker mit einbeziehen und hat eine Altersabteilung gegründet. „Die Idee hierfür gab es schon lange, doch es braucht immer jemand, der die Initialzündung gibt“, erklärte Rots Bürgermeisterin Irene Brauchle der Schwäbischen Zeitung auf Nachfrage. Mit Hubert Sailer und Alos Fäßler haben sich nun zwei Personen gefunden, die bereit sind, die neue Abteilung zu leiten.

Die Feuerwehrmänner und -frauen scheiden aus dem aktiven Dienst aus, wenn sie unter anderem den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen sind oder das 65. Lebensjahr vollendet haben. In Zukunft können die ausgeschiedenen Feuerwehrleute aus Haslach direkt in die Altersabteilung wechseln und dort weiterhin kameradschaftliche Kontakte pflegen. Die Mitglieder der Altersabteilung können die aktiven Mitglieder zudem bei Repräsentationsaufgaben unterstützen. Die Mitglieder dürfen außerdem ihre Feuerwehr-Dienstbekleidung behalten.

Anfang Juli fand bereits eine Gründungsversammlung statt, an der auch 14 ehemalige Feuerwehrkameraden teilnahmen, die Interesse an einer Aufnahme in die Altersabteilung hatten. Nach dem offiziellen Gründungsakt wurden sie vom Kommandanten Christian Mahle per Handschlag in die neue Abteilung aufgenommen. Die Mitglieder wählten im Anschluss Hubert Sailer zum Obmann und Alois Fäßler zu seinem Stellvertreter. Der Gemeinderat stimmte der Gründung nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu.