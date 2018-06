Marina Keybach ist Schützenkönigin

Der Schützenverein Rohrdorf hat zum zwölften Mal sein Dorfpokalschießen veranstaltet. 41Mannschaften haben in diesem Jahr teilgenommen. Jugendschützenkönig wurde Simon Beschler (rechts), Schützenkönigin und Vereinsmeisterin Marina Keybach (Mitte), Erster Ritter Sebastian Briechle (links), Zweiter Ritter wurde Reinhard Knorr der allerdings auf dem Bild fehlt. Beim Dorfpokalschießen holte die Mannschaft Concordia den ersten Platz. Die Jolly Jumpers landeten auf dem zweiten Platz. Platz drei ging an das Team Reitverein I. In der Einzelwertung sicherte sich Tina Schmid mit einem 10,6 Teiler den ersten Platz.Foto: Verein