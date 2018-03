Frühjahrskonzert in Rohrdorf

Im Gemeindesaal in Rohrdorf geben der Musikverein Merazhofen und die Musikkapelle Rohrdorf am Samstag, 17. März, um 20 Uhr ein Frühjahrskonzert. Die Dirigenten Karl Kurray und Klaus Butscher haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Merazhofener werden den ersten Teil des Abends mit Stücken wie „A Tribute to Michael Jackson“, „Atila“ von Julius Fucik oder „Zeichen der Zeit“ von Armin Kofler gestalten. Den zweiten Teil des Abends eröffnen die Gastgeber aus Rohrdorf mit „Alpine Inspiration“ von Martin Scharnagel gefolgt von Stücken wie „Pilatus – Mountain of Dragon“ von Steven Reineke oder die bekannte „Sinfonie Nr. 40 g – Moll“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Als Zugabe haben sich die Rohrdorfer ein besonderes Schmankerl überlegt. Für das leibliche Wohl sorgt das Saalteam der Gemeinde in gewohnter Weise. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mkrohrdorf.de Foto: MK Rohrdorf