Elke Bauer führt den Musikverein auch künftig

Der Musikverein Rohrdorf hat auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Nach den Vorstandswahlen wird Elke Bauer auch weiterhin Vorsitzende des Musikvereins bleiben. Zwei Mitglieder wurden mit Ehrennadeln des Blasmusikverbandes ausgezeichnet.

Nach der Begrüßung aller Anwesenden berichtete Elke Bauer, die den Verein auch weiterhin führen wird, über ein sehr aktives Vereinsjahr. Bauer ging in ihrem Jahresrückblick auf verschiedene Höhepunkte des Vereinsjahres ein. Diese waren neben dem Jahreskonzert mit der Musikkapelle Menningen und dem Sommerfest mit dem „Axtschlag“ in der Sandgrube auch der gute Probenbesuch. Hierfür wurden Elke Bauer, Marko Stauß ( Dirigent), und Kevin Kille, die jeweils nur zwei Fehlproben hatten, mit einem kleinen Geschenk belohnt.

Auch die Jugendarbeit hat ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr hinter sich, wie man dem Protokoll von Lisa Braun entnehmen konnte. Sie berichtete von einer intakten Jugendarbeit, die sich durch verschiedene Veranstaltungen und Auftritte auszeichnet. Auch lobte sie die gute Zusammenarbeit mit der Musikschule und der gemeinsamen Jugendkapelle Meßkirch-Heudorf-Rohrdorf-Menningen.

Weiter ging es mit den Ehrungen, der Verleihung von Ehrennadeln des Blasmusikverbandes. Diese durften Karin Schroff für 20 Jahre Mitgliedschaft in Silber in Empfang nehmen und Julian Rebholz für zehn Jahre Mitgliedschaft in Bronze. Beide erhielten vom Verein auch noch ein kleines Präsent.

Dann folgten die Neuwahlen, wobei alle Gewählten einstimmig gewählt wurden. Ausgeschieden aus der Vorstandschaft sind Ewald Guggemos (Beisitzer) und Andrea Kille (Kassierin), die beide mit Dank für ihre geleisteten Arbeit aus der Vorstandschaft entlassen wurden.

Zum Abschluss bedankten sich Ortsvorsteher Hubert Frick und die Vereinsvorstände für die gute Zusammenarbeit und die stete Bereitschaft bei Veranstaltungen der Vereine im Dorf, diese musikalisch zu unterhalten.