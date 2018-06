Die drei Freunde Ferdinand Hofmann, Stefan Eberle und Heinrich Morgen aus Rohrdorf haben in eine Feierlaune beschlossen, an einer Rallye teilzunehmen – aber wohin? Heinrich Morgen meinte, die nordischen Länder wären toll und schon wurde der Baltic Sea Circle gefunden – 7500 Kilometer in 16 Tagen. Die Vorbereitungszeit von fast einem Jahr verbrachten die Freunde damit ein Auto zu suchen, das so alt ist wie sie selbst, knapp 30 Jahre.

Gestartet wird im Hamburg am heutigen Samstag mit 249 anderen Teams. Es wurden Spenden gesammelt, ein Flohmarkt veranstaltet, und eine Charityparty gemacht. Ganz besonders freut es die Jungs auf die weißen Nächte am Nord Cap oder auch die Stimmung in St. Petersburg bei der Fußball WM.

Mit an Bord des Mercedes 190 sind Werkzeug, Reifen und diverse Ersatzteile. Bastler sind sie alle, aber ein richtiger Schrauber ist da nicht dabei bei den zwei Ingenieuren und dem Holzmechaniker. Sie werden auch die 300 000 Kilometer Marke im Kilometerstand des Autos „knacken“. Die gesammelten Spenden gehen an: Villa Warma Warni in Indonesien das Projekt kennt die Freundin von Hofmann. Auch die Missionare von Marianhill in Jabulani-Südafrika wurden bedacht. Ein ganz besonderes Projekt ist Anabaham Kinderdörfer in Indien Isny – gegründet vom verstorbenen Pfarrer Diedrich der in Menelzhofen Pfarrer war.