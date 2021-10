Wenn das eigene Leben mit der Heilige Schrift ins Spiel kommt

Die Methode des Bibliodramas hat seit den 60er-Jahren vielfältige Formen angenommen. Im Kloster Reute dient das geistliche Spiel der Seelsorge und Glaubensvertiefung. In einem Gesprächsraum im Bildungshaus erzählt Ordensschwester Franziska Bachmann, wie sie mit dieser Form der Seelsorge und der Bibelarbeit umgeht. Die Religions- und Musikpädagogin arbeitet seit vier Jahren als Spielleiterin. „Wer bist du?“, fragt sie die Mitspieler, wenn alle ihren Platz und ihre Rolle gefunden haben.

Ordensschwester Franziska hat eine zweijährige Ausbildung in der philosophisch-theologischen Hochschule Vallendar absolviert. „Bibliodrama ist kein geschützter Begriff, deshalb gibt es ganz verschiedene Ansätze, Zugänge und Methoden“, erklärt die Franziskanerin. „Wir arbeiten zum Beispiel ohne Requisiten.“ Wichtig sei es, dass die Mitspieler ihr eigenes Leben in Berührung mit einem biblischen Text bringen, dass sie eine Glaubenserfahrung machen.

Mit ihrer Person stellen sie sich in den Schutz einer biblischen Rolle. Im Idealfall kämen sie so mit Gott in ein Gespräch. Nimmt man zum Beispiel die Emmaus-Geschichte (Lukas 24, 13-35), könnten sich Menschen besonders angesprochen fühlen, die einen großen Verlust erfahren hätten, wie die beiden Jünger, die nach dem Kreuzestod Jesu unterwegs sind. „Wir sind aber keine Therapeuten“, macht Schwester Franziska klar. Wenn sie merke, dass eine Spielerin, ein Spieler an eine tiefere Lebenswunde kommt, sorge sie für Schutz und bietet allenfalls noch ein privates Gespräch an.

Das Bibliodrama ist in verschiedene Spiel-Phasen unterteilt: Zuerst geht es um bewusstes Hören. Die Spielleitung liest also vor, dann bekommen alle den Text in die Hand und lesen gemeinsam. Eine Frage markiert den weiteren Schritt: Wer oder was spielt in dem Text eine Rolle? Im Emmaus-Evangelium könnten etwa die zurückbleibenden Jünger und der Aufbruchsort Jerusalem eine Rolle spielen. Schließlich soll zur Sprache kommen, was die einzelnen aus dem Text heraushören oder was sie nicht verstehen. Wie fühlen sich die Jünger? Schwester Franziska unterscheidet das schwarze Gold des Textes, das die buchstäbliche Bedeutung meint, vom weißen Gold, das zwischen den Zeilen steht.

Nach einer Spielpause geht es um die Raumaufteilung. Die Spielleitung muss sich schon vorher gut überlegen, was wo stattfindet, was mehr, was weniger Raum braucht. Wenn die Spielerinnen und Spieler sich ihre Rolle, ihren Platz suchen, sei es entscheidend, was sie emotional anzieht. Es kommt vor, dass Jesus aus Ehrfurcht gar nicht besetzt wird, oder aber gleich dreifach. „Man soll ja nicht Theater spielen, sondern mit der eigenen Lebenssituation das Wort Gottes erfahren“, erläutert die Ordensfrau.

Sobald das Spiel beginnt, fragt sie jeden einzelnen: Wer bist du?“ Als Spielleiterin achte sie darauf, dass keiner aus seiner Rolle falle. Auch wenn der Text Grenzen setzt, wird es spannend und bewegt. Haltung, Mimik, Gestik, Nähe und Distanz sind bedeutsam. Abgesehen von den gerade geltenden Corona-Auflagen seien Berührungen möglich, wenn sie gewollt sind. „Dann spielt das Leben mit“, hat die Ordensschwester erfahren. Im Abschlussgespräch, in dem jeder und jede wieder außerhalb der Rollen spricht, wird überlegt: Was nehme ich als Glaubenserfahrung in meinen Alltag mit?

In der Regel dauert das Bibliodrama einen Tag. In Reute werden aber auch mehrere Tage dauernde Bibliodrama-Exerzitien angeboten. In einer Gruppe können zwölf bis 15 Teilnehmer mitspielen, in der Coronazeit eher weniger. Wenn zwei Personen das Spiel leiten, sind es auch mal 20 Teilnehmer. „Prinzipiell kann jeder mitspielen“, sagt Schwester Franziska. Für Jugendliche sei das Vorgehen aber nur bedingt geeignet. Da müsse man schauen, ob sich die Heranwachsenden darauf einlassen. Man könne aber Elemente des Bibliodramas einbringen oder einen Bibliolog, bei dem sich alle in dieselbe Rolle versetzen und sich mit ihrer Auffassung, ihrer Interpretation gegenseitig den Schrifttext auslegen.