Vorverkauf beginnt

Reute (sz) - Die Theatergruppe Reute spielt die Komödie „Der Wiesenwalzenskandal“ von Bernd Gombold. Vorstellungen sind am Samstag, 23. und 30. November, 20 Uhr, am Sonntag 1. Dezember, 19 Uhr, am Freitag, 6. und Samstag 7. Dezember, 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Donnerstag, 24. Oktober. Ab 9 Uhr sind die Tickets unter Telefon 07351/4291726 erhältlich. Infos zum Stück unter www.theatergruppe-reute.de