Verkäufer können Tisch reservieren

Das Basarteam des Kindergartens Reute organisiert am Samstag, 8. Februar, einen Baby- und Kinderwarenbasar für Selbstverkäufer in der Gemeindehalle Reute. Der Verkauf erfolgt von 11 bis 13 Uhr. Schwangere haben bereits ab 10.30 Uhr Einlass. Verkauft wird alles rund ums Kind. Es gibt zudem Leberkäswecken, Brezeln und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Verkäufer können am Mittwoch, 22. Januar, Tische reservieren. Die Tischgebühr beträgt fünf Euro.

Tischreservierung ist möglich bei Maresa Maier am Mittwoch, 22. Januar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 07351/5771332.