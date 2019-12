Schwester Soteris ist bereits 102 Jahre alt

Zu einigen runden Geburtstagen haben die Franziskanerinnen von Reute auch in diesem Jahr wieder Bad Waldsees Bürgermeister Roland Weinschenk und Reutes Ortsvorsteher Achim Strobel eingeladen. Wie die Stadt Bad Waldsee mitteilt, sei dieser Besuch in der Vorweihnachtszeit mittlerweile zu einer schönen Tradition ist geworden.

Gleich fünf Schwestern feierten in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag, drei Schwestern wurden 90 Jahre alt, und Schwester Soteris erfreut sich sogar ihres 102. Lebensjahres. Bürgermeister Weinschenk gratulierte den Jubilarinnen persönlich und überreichte mit Ortsvorsteher Strobel kleine Präsente der Stadt. Schwester Jovita (90) und Schwester Soteris (102) konnten an der Feier nicht persönlich teilnehmen.

Höhepunkt des Mittags seien laut Pressemitteilung die Erzählungen der Jubilarinnen aus ihrem Leben gewesen. „Spannend war es zu hören, wie die Schwestern ins Kloster kamen und was sie dazu bewegt hat. Meist reisten sie über den damals noch in vollem Betrieb stehenden Bahnhof Durlesbach an, der Reute mit der Welt verband“, schreibt die Stadtverwaltung und fragte, warum die Schwestern aus weitem Umkreis ausgerechnet nach Reute kamen. „Meist über eine der früher zahlreichen ins weite Umland aus Reute entsandten Schwestern, die in Erfüllung ihres franziskanischen Auftrags Gutes taten und die jungen Frauen so als Vorbilder davon überzeugten, sich den Franziskanerinnen von Reute anzuschließen“, so die Pressemitteilung weiter.

Noch immer tätig im Kloster

Alle Jubilarinnen hätten ein sehr erfülltes Leben gehabt, verbunden mit viel Freude, aber auch Arbeit, die viele der Jubilarinnen auch über das Kinderkrankenhaus St. Nikolaus in Ravensburg geführt hätten. Dies sei für viele eine der schönsten Stationen gewesen, neben Tätigkeiten unter anderem in Tettnang, wo der Seeblick begeistert habe, in Wangen oder auch im Jordanbad Biberach sowie in Kressbronn. Gemeinsam hätten viele der Schwestern, dass sie im Kloster immer noch tätig seien und dort Aufgaben für die Mitschwestern übernehmen würden, so wie zum Beispiel Schwester Alexia in der Klosterverwaltung.

Bürgermeister Weinschenk hätten die Einblicke ins Leben der Franziskanerinnen beeindruckt. Die Schwestern Bertholda und Liberata präsentierten bei der Feier einige Flötenstücke zu Kuchen aus der Klosterbäckerei. Mitgefeiert haben auch die früheren Generaloberinnen Schwester Walburga und Schwester Magdalena. Generaloberin Maria Hanna habe Bürgermeister Weinschenk diesmal besonders herzlich verabschiedet, denn für Weinschenk sei es der letzte Besuch dieser Art in seinem Amt gewesen, bevor er im Frühjahr seinen Ruhestand antrete – laut Pressemitteilung aber sicherlich nicht sein letzter Besuch im Kloster Reute.