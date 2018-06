Schottische Klänge und heimische Blasmusik

Zu einem Erfolg ist das Serenadenkonzert geworden, das die Katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus Reute zu Gunsten der Baumaßnahmen am Gemeindesaal veranstaltet hat. Zahlreiche Gäste kamen und ein Erlös in Höhe von knapp 1000 Euro konnte für die Sanierung des Gemeindesaals gespendet werden.

Bis auf den letzten Platz besetzt waren die Bankreihen auf dem Dorfplatz, als die Musikkapelle Reute das Konzert um 18.30 Uhr mit einem Marsch eröffnete. Mit beschwingten Stücken der traditionellen Blasmusikliteratur brachte die Kapelle die Besucher in Stimmung.

Ganz andere Klänge folgten, als die Dudelsackgruppe „HighlandSack“ aus Altheim auf den Platz einmarschierte und mit Pfeifen und Trommeln traditionelle schottische Stücke intonierte. Bekannte Melodien wie „Scotland the Brave“ und „Amazing Grace“ entführten die Besucher in das schottische Hochland. Nach einigen weiteren Beiträgen der Musikkapelle folgte der Höhepunkt des Konzerts. Blaskapelle und Dudelsack brachten gemeinsam die Titel „Celtic Crest“ und „When the Pipers play“ zum Vortrag, und beschlossen das Konzert mit dem gemeinsamen „Highland Cathedral“.

Der besondere Klang des Zusammenspiels beeindruckte die Besucher und riss sie zu Beifallsstürmen hin. Der Reinerlös von fast 1000 Euro kommt dem Umbau und der Sanierung des Gemeindesaals „Nikolausheim“ zugute. Ein Teil der auf insgesamt 240 000 Euro kalkulierten Baukosten soll durch Spenden und Benefizveranstaltungen finanziert werden.