Reute feiert das Gut-Betha-Fest

Die Kirchengemeinde Reute feiert zusammen mit dem Franziskanerinnenkloster am Mittwoch, 25. November, den 600. Todestag von Elisabeth Achler. Die in Waldsee geborene Elisabeth Achler, genannt die Gute Beth, ist laut Pressemitteilung die Passionsblume Oberschwabens und wird als Schutzpatronin, als Nothelferin, eben auch gerade in diesen unseren bewegenden Corona-Zeiten angerufen.

Ein Jubiläum, das groß geplant war. Ein Jubiläum, das vor 100 Jahren schon aufgrund einer Seuche verschoben werden musste und das dann 1921 mit Tausenden von Pilgern eine nie mehr erreichte Gläubigerschar nach Reute brachte.

Keine Anmeldung für die Gottesdienste

Manches von den diesjährigen Planungen wurde bereits auf das kommende Jahr verschoben. Aufgrund der Abstandsregeln und den Hygienebestimmungen werden über den ganzen Tag verteilt Gottesdienste angeboten. Für diese Gottesdienste braucht es keine Anmeldung, die Namenserfassung erfolgt vor Ort.

Den Reigen der Gottesdienste wird um 9.30 Uhr zur traditionellen Festgottesdienstzeit eröffnet. Zelebranten werden sein Pfarrer Thomas Bucher und Pfarrer Uli Steck. Zu diesem Gottesdienst werde die Mehrzahl der Pilger erwartet, die von auswärts anreisen.

Um 12 Uhr mit lädt Pfarrer Stefan Werner besonders die Gläubigen aus der Seelsorgeeinheit ein.

Um 15 Uhr mit Hubert Vogel sind vor allem die Schwestern vom Mutterhaus zur Mitfeier eingeladen. An allen drei Gottesdiensten predigt Schwester Paulin Link, die frühere Oberin der Franziskanerinnen von Reute, die ebenfalls in diesem Jahr ein Jubiläum feiern, nämlich dass sie seit 150 Jahren in Reute ansässig sind.

Andacht per Livestream

Um 20.15 Uhr wird aus der Gut-Betha-Kapelle ein Livestream ausgestrahlt, an der die tagsüber Berufstätigen teilnehmen können, entweder live in der Pfarrkirche oder per Computer zu Hause. Über den Link auf der Homepage www.seelsorgeeinheit-badwaldsee.de können Gläubige mitbeten und mitsingen.

Alle Gottesdienste sind musikalisch gestaltet. Auswärtige Organisten, Instrumentalmusik mit Oboen und Fagott oder kleine Gesangsensembles versuchen, dem Festtag auch einen würdigen musikalischen Rahmen zu geben.