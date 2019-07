Nach 30 Jahren im Amt: Hanst Mast verabschiedet

In einer Feierstunde am Sonntagmorgen ist der langjährige Ortsvorsteher von Reute, Hans Mast, nach 30 Jahren Amtszeit verabschiedet worden. Die gut gefüllte Gemeindehalle, die Präsenz der Vereine und die lobenden Worte in den Reden waren ein Zeichen für die Beliebtheit von Mast.

Neben seiner 30-jährigen Tätigkeit als Ortsvorsteher war Hans Mast 35 Jahre Mitglied im Ortschaftrat von Reute und 25 Jahre Mitglied im Gemeinderat von Mittelbiberach. Am Ende seiner Abschiedsrede sagte Mast: „Was bleibt in meiner Erinnerung? Die Begegnungen mit Menschen und die Geschichten rund um die Menschen und die Begegnungen. Vielen Dank für das, was ich hier erleben durfte.“

„Als ich vor 30 Jahren zum Ortsvorsteher gewählt wurde, wusste ich noch nicht, dass die Kommunalpolitik zu meinem Hobby wird“, so Mast weiter. „Unter Zurückstellung vieler anderer Interessen einfach das zu leben, was nach meiner Familie und meinem Beruf an erster Stelle stand – unser Reute.“

Viele Menschen habe es gegeben, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben und immer wieder Mut und Kraft zum Weitermachen gaben. Er dankte allen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, vor allem der Feuerwehr und den Vereinen. „Ein aktives Vereinsleben ist der Grundstock einer funktionierenden Dorfgemeinschaft“, sagte Mast. „Ich fühlte mich immer als Teil der Vereine und Vereinigungen“. Für seine Frau Ingrid hatte er mit einem Rosenbäumchen ein besonderes Geschenk parat. „Du warst über all die Jahre meine Stütze, mein Anker, mein Ruhepol und meine Sekretärin.“ Seinem Nachfolger Anton Laub wünschte er viel Erfolg und eine glückliche Hand.

Bürgermeister Florian Hänle sagte in seiner Rede: „Die Gemeinde Mittelbiberach verliert mit Hans Mast einen engagierten, fähigen und dynamischen Ortsvorsteher, der über Jahrzehnte das Leben in Reute und Mittelbiberach mitgeprägt hat. Sie waren ein Glücksfall für die Gemeinde. Ein Motor, eine treibende Kraft“

In einem Abriss ließ Hänle die Baumaßnahmen und sonstigen Veränderungen während Masts Tätigkeit Revue passieren. Im Namen der Gemeinde bedankte sich der Bürgermeister für das langjährige Engagement mit einem Luftbild von seinem Haus. „Die Gemeinde hat immer von ihren Fähigkeiten, ihrem kompetenten Sachverstand und ihrer Meinung profitiert“, lobte Hänle.

Für die Belange Reutes gerungen

„Unsere gemeinsame Zeit und Zusammenarbeit war in den ganzen 16 Jahren stets von gegenseitigem, menschlichen und sachlichen Respekt getragen“, sagte Altbürgermeister Hans Berg in seinem Grußwort. Hans Mast habe immer für die Belange seiner Ortschaft Reute gerungen, sei aber stets offen für Kompromisse gewesen. Er hat versucht, die Interessen aller in Einklang zu bringen. „Deine Spuren in Reute sind nachhaltig. Du warst ein sehr guter Ortsvorsteher“, so Berg zum Schluss.

„Eine einzigartige Ära geht zu Ende“, sagte Masts Nachfolger Anton Laub. „Du warst als Ortsvorsteher für die örtliche Entwicklung und Verwaltung über Jahrzehnte ein Garant für Kontinuität und Verlässlichkeit.“ Laub dankte ihm auch im Namen der Kirchengemeinde. Für die Feuerwehren und Vereine sprach Feuerwehrkommandant Gerhard Zick: „Wir sagen ein herzliches Vergelts Gott für alles, was du für uns getan hast. Die Freundschaft der Vereine untereinander war dir immer ein großes Anliegen“, so Zick weiter. Als Abschiedsgeschenk hatten die Vereine einen großen Trompetenbaum dabei.

Die feierliche Verabschiedung wurde vom Musikverein Reute unter Leitung von Nina Buck und dem Spielmannszug Reute unter Stabführung von Markus Schmid musikalisch umrahmt. Anschließend richtete die Gemeinde für den Ortsvorsteher einen Stehempfang aus.