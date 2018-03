Musikalisch um die ganze Welt

Unter dem Motto „Eine musikalische Weltreise“ lädt der Musikverein Reute am morgigen Samstag, 17. März, zum Frühjahrskonzert ein. Die Gemeinschaftsjugendkapelle wird den ersten Teil des Konzertabends gestalten. Unter der Leitung von Hermann Seitz, der das Orchester in Vertretung von Josef Ege dirigiert, eröffnen die jungen Musiker mit Titel „Celebration Ouvertüre“ von Kees Vlak das musikalische Programm.

Das Werk „Concerto d'Amore“ von Jacob de Haan verbindet mit Barock, Pop und Jazz drei verschiedene Epochen und Stilrichtungen. Die folgende Melodie „My Dream“ von Peter Leitner ist zunächst beim Improvisieren mit Flügelhorn und Klavier entstanden und wurde später zu einer berührenden Blasmusik-Pop-Ballade für Solo-Flügelhorn ausgearbeitet. Solist am Flügelhorn ist Ludwig Behringer.

Für den zweiten Teil hat die Dirigentin Nina Buck mit den Musikerinnen und Musikern des Blasorchesters ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm zusammengestellt. „All Glory Told“ ist eine mitreißende Komposition von James Swearingen, die sich mit effektvollen Passagen hervorragend für die Eröffnung eines Konzertes eignet.

Kees Vlak erinnert in seiner Ouvertüre „Dschingis Khan“ an einen Helden in der Geschichte der Mongolen und einen der großen Eroberer in der Geschichte der Menschheit. Dramatische Klänge vor allem in den Blechbläsern und im Schlagwerk symbolisieren die gefährliche Schlagkraft der mongolischen Kämpfer zu Pferd. Der Mittelteil ist dagegen in ruhiger Tonsprache geschrieben. Hier möchte der Komponist die alten Kulturzentren vor allem Mittelasiens darstellen.

Irisches Volkslied und Rock Mix

In „Carrickfergus“ hat Michael Geisler eine irische Volksweise verarbeitet. Manuel Gröber wird dieses Solo für Tenorhorn vortragen.

Mit dem facettenreichen Marsch „Domi Adventus“ wird der dritte Teil des Konzertabends eröffnet. Die Musikerinnen und Musiker bringen hier den letzten Teil der Marschtrilogie von Alexander Pfluger zu Gehör. Filmmusik wird im Normalfall zu einem bereits bestehenden Ablauf geschrieben. Dass es anders herum auch geht, beweist Jacob de Haan mit seiner Komposition „La Storia“. Diese Komposition ist einem der erfolgreichsten Komponisten der Filmmusik, dem Italiener Ennio Morricone gewidmet.

Mit dem Medley „Bon Jovi Rock Mix“ verabschiedet sich der Musikverein Reute mit modernen, rockigen und einprägsamen Rhythmen.