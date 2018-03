Modellflieger messen ihr Können in Reute

Unzählige Modellflieger unterschiedlichster Bauart, ein improvisierter Campingplatz, strahlende Sonne und noch strahlendere Gesichter: Auf dem Gelände der Sport- und Segelflieger von Reute herrscht bereits am Mittwochmorgen rege Betriebsamkeit. Es ist 10.30 Uhr und der Club-Vorsitzende Andreas Schupp steht auf dem Flugfeld. Vor ihm steht sein Modell-Motorflugzeug, bestückt mit einer kleinen Pilotenpuppe. Schupp wirft am kleinen Propeller die Maschine an, überprüft Motor und Steuerung, dann geht es los.

Schupp bildet gemeinsam mit seinem Bruder Matthias Schupp eins der Teams, das an der diesjährigen internationalen Deutschen Meisterschaft im Modell-Seglerschlepp teilnimmt. Sein Bruder steuert den Modell-Segelflieger. Insgesamt 41 Teams, bestehend je aus zwei Mitgliedern, haben sich für die Meisterschaft angemeldet. „Ungefähr 30 Teams sind schon da“, erklärt Schupp am Mittwochmorgen. Im Laufe des Tages wurden es mehr, denn schließlich wollten die Teams den Trainingstag auf dem Wettkampf-Flugfeld nutzen. Schupp und sein Bruder haben den Trainingstag mit ihrem Flug eröffnet.

Die Reutener Sport- und Segelflieger richten in diesem Jahr die Meisterschaft aus. Zuletzt waren sie vor fünf Jahren hier Gastgeber. „Damals hatten wir noch starke Ambitionen“, erklärt Schupp. Die Reutener wollten unbedingt auf den vorderen Plätzen landen – und hatten sich ganz nebenbei um alles Organisatorische zu kümmern. Eine Doppelbelastung, die sich durch Konzentrationsschwächen bemerkbar gemacht hat, wie Schupp erklärt. „Ich bin als Sportreferent hier verantwortlich. Diesmal wollen wir auch mitfliegen, aber nicht mit dem Druck vom letzten Mal.“ Alle im Verein sind stark involviert.

Schupp und sein Bruder stehen in der für die Piloten abgegrenzten Zone am Flugfeldrand. Der Flugplatz sieht ein bisschen aus wie ein Fußballfeld mit seinen weißen Markierungen im grünen Gras. „Die haben wir heute Morgen noch gezogen“, sagt Schupp. Denn je nachdem, in welcher Zone die Flieger nach dem Flug landen, gibt es Punkte – nämlich 30, 20, zehn, fünf oder null. Landet der Flieger vor der Markierung, ist er bei den Krokodilen, beschreibt Schupp den Flieger-Sprech (mehr zu den Regeln: siehe Zweittext).

Er und sein Bruder steuern die beiden Modellflieger, beschreiben vorgegebene Muster. An ihrer Seite haben die beiden Helfer. Neben Schupp steht Martin Hofmann, der leise Kommandos gibt wie „Jetzt langsam rechts!“ Ganz glücklich sind die Schupp-Brüder nicht mit dem Trainingsflug. Aber es heißt ja so schön: Wenn die Generalprobe nicht so gut wird, wird die Aufführung um so besser. „Die größte Herausforderung heute ist der Wind, vor allem weil er quer zum Flugplatz hin weht“, sagt Schupp. „Damit werden heute alle zu kämpfen haben.“

Mehr und mehr Modellflieger kommen auf auf den Flugplatz, zum Teil haben sie für den Wettbewerb Hunderte Kilometer auf sich genommen. Jeder wird namentlich und herzlich begrüßt. „Es ist wie eine große Familie“, sagt Schupp. Und auch die Jüngsten sind schon am Start. Etwa die 15-jährige Saskia Hofmann aus Wölfersheim in Hessen. „Mit sieben oder acht Jahren habe ich angefangen, seit ich elf bin steuere ich einen Segler“, erklärt die Neuntklässlerin. Die Flieger-Leidenschaft ist bei ihr genetisch angelegt, mit der ganzen Familie ist sie jedes Wochenende und manchmal auch unter der Woche nach der Schule auf dem Flugplatz. Sie war schon als Kind bei Wettbewerben und Flug-Schauen dabei. „Manche meiner Klassenkameraden finden das komisch, aber die allermeisten verstehen das“, sagt sie. In Reute nimmt sie nun an ihrem dritten Wettbewerb teil, sie steuert einen Segler. „Ein bisschen Kribbeln hab ich schon“, sagt sie, „aber richtig nervös bin ich nicht.“ Altersmäßig unterboten wird sie nur von Nico Baierle, der ein bisschen jünger ist als sie. Er steuert ein Motorflugzeug und gehört zum Sport- und Segelfliegerclub Reute.

Was ist eigentlich schwieriger: Das Motorflugzeug oder den Segler zu steuern? „Das kann man so nicht sagen. Sauber vorneweg und sauber hinterher zu fliegen ist beides schwierig“, sagt Schupp und eilt in Richtung Hangar zur Punktrichterschulung. Durchschnaufen gibt es für ihn derzeit nicht, und das seit vergangener Woche. Schließlich haben die Reutener Flieger am vergangenen Wochenende das zweite „Ride and Fly“ ausgerichtet (wir berichteten). Und neben dem Wettkampf gibt es am Wochenende auch allerhand Rahmenprogramm (siehe Kasten). Kehrt denn nach der Meisterschaft Ruhe ein? „Dann gönne ich mir eine Woche Urlaub“, sagt Schupp. Er reist an die Ostsee – mit dem eigenen Flugzeug, versteht sich.

Andreas Schupp (rechts) wirft mit der 15-jährigen Wettkampf-Teilnehmerin Saskia Hofmann aus Hessen einen Blick in das Regelbuch Volle Kraft voraus: Hinter dem Steuerknüppel des Modell-Motorflugzeugs sitzt eine Pilotenpuppe. Ausnahmezustand auf dem Flughafen-Gelände in Reute: Ein Camnpingplatz dient den Teilnehmern der Deutschen Meisterschaft als vor Modellflugzeuge unterschiedlichster Bauart nehmen am Wettkampf teil. Der Start: Mit einem Schleppseil zieht das Modell-Motorflugzeug den Segler in die Höhe. Vor dem Start: Andreas Schupp (rechts) startet gemeinsam mit Martin Hofmann den Motorflieger. Drei kräftige Umdrehungen des Pro Dann steuert Andreas Schupp das Motorflugzeug auf die Startbahn. Die Landung: Auch der Motorflieger muss in einer Markierung auf dem Flugfeld aufsetzen, sonst gibt es Punktabzug. 1 von 1