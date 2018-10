Kartenvorverkauf der Theatergruppe Reute hat begonnen

Die Theatergruppe Reute spielt dieses Jahr das Stück „Mit Vollgas ins Glück“ von Ulla Kling. Darin geht es um den Juniorchef des Autohauses „Grattler und Sohn“, der ganz andere Vorstellungen hat als der Senior. Dies führt zwangsweise zu einigen Problemen in der Firma. Besonders die langjährige Sekretärin kann sich mit dem neuen Managementstil und mit dem neumodischen Computer nicht recht anfreunden und auch der Mechaniker versucht sich mit flotten Sprüchen in der neuen Situation zurechtzufinden. Als dann aber der Senior den Rat seines Sohnes befolgt und tatsächlich aussteigen und das Leben auf kostspielige Art genießen will, kommt nochmal richtig Schwung in die Bude. Ausführliche Informationen zum Stück und den Spielern stehen auf unserer Homepage www.theatergruppe-reute.de. Gespielt wird in der Gemeindehalle Mittelbiberach-Reute an folgenden Terminen: Samstag, 17. November; Samstag, 24. November, Freitag, 30. November, und Samstag, 1. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Sowie am Sonntag, 25. November, von 18-19 Uhr. Karten können ab sofort telefonisch bei Regina Pfaff bestellt werden, Telefon 0735/132444. Foto: Privat