Kabarettabend mit den Hauptkerlen

Der Förderverein des Musikvereins Reute veranstaltet am Freitag, 15. März, einen Kabarettabend mit „Hauptkerle Ltd.“.

Die zwei Komiker sind in der oberschwäbischen Kleinkunstszene bekannt als ehemalige Schwankstellenbetreiber und zeigen ein starkes Stück Mundart, das die oberschwäbische „Bruddligkeit“ in all ihren Facetten widerspiegelt. „Der Funke springt sofort über, dem Spaß für alle Beteiligten, den Protagonisten und dem Publikum, steht dann nichts mehr im Wege“, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung.

Ob als Tankstellenbesitzer „Sprit-Pit“ ( Werner Zell ) und dessen türkischen Mitarbeiter „Mehmet Aslan“ ( Jörg Weggenmann), andere skurrile Personen oder Tankstellenbesucher, die die Bühne heimsuchen, alle Charaktere werden mit Wortwitz und Sprachjonglage in hohem Tempo durch die Szenerie geschleust. Auch musikalisch haben die Hauptkerle ihre Qualitäten. Zu Lachsalven wird das Publikum dann wieder hingerissen, wenn zum Beispiel Werner Zell eine Geschichte in seiner unnachahmlichen Weise mit seinen grobmotorischen Bewegungen und sich ständig wiederholenden Halbsätzen erzählt.

Das „Limited“ bei Hauptkerle.Ltd bedeute „beschränkt“, betont das Duo. Damit seien die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die Laufzeit, der Anspruch und nicht zuletzt die zwei Akteure selber gemeint, nicht zu vergessen die beschränkte Haftung für Folgeschäden jeder Art.