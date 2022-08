Jetzt für den Dorfflohmarkt in Reute anmelden

Der Dorfflohmarkt in Reute steht vor der Tür: Auch in diesem Jahr wird er von „Hüdde & mehr“ organisiert und wird am Samstag, 17. September, stattfinden. Anmelden darf sich jeder, der in Reute gemeldet ist und gerne sein Grundstück in einen Flohmarktstand verwandeln möchte.

Spätester Anmeldetag ist der 13. September.

Die Organisatoren teilen mit: „Da wir die Plakate vom vergangenen Jahr verwenden können, fallen dieses Jahr keine Standgebühren an.“ Ein Übersichtsplan der angemeldeten Stände wird kurz vor dem Flohmarkttag veröffentlicht. Verkauft werden darf ausschließlich auf Privatgrundstücken.

Die Veranstalter bitten zu beachten, dass für den Verkauf von Lebensmittel und Neuware eine extra Genehmigung notwendig ist. Bei weiteren Fragen kann man sich an folgende Email-Adresse wenden:

reuteflohmarkt@gmail.com

Anmeldung unter https://forms.gle/ii2AzYuxdA9rTUa3A