„Gunners“ nehmen den Pokal mit nach Hause

Die Mannschaft der Gunners sicherte sich beim 22. Medi-Fit-Cup in der Reutener Durlesbachhalle in einem spannenden Finale durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen die Bierfreunde den Sieg und ist damit nach dem insgesamt dritten Erfolg endgültig im Besitz des Wanderpokales. Die Gunners, das sind durchweg Spieler vom Verbandsligisten FV Ravensburg, mit dem Jugend-Torwart Clemens Frey.

Über 40 Meldungen registrierte Veranstalter SV Reute für das traditionelle Gerümpelturnier am Dreikönigswochenende und daher konnten etliche Mannschaften nur auf einer Warteliste platziert werden. Aufgrund von teilweise kurzfristigen Absagen wurde das Turnier mit 31 Mannschaften absolviert, die zahlreichen Zuschauer bekamen insgesamt 334 Treffer zu sehen.

In den Vorrundengruppen blieben Überraschungen weitgehend aus, die meisten der favorisierten Teams konnten sich durchsetzen. In Gruppe eins überraschte der „FC Hallenzauber“ (B-Junioren des FV Bad Waldsee) mit versiertem Fußball, ohne Auswechselspieler hielten sie erstaunlich gut mit und deuteten Ambitionen für die kommenden Jahre an. Profitieren konnten hier die „VFBeta 48er“ (Hobbyfußballer aus Ravensburg), die bei ihrer zweiten Turnierteilnahme erstmals den Sprung in die Zwischenrunde schafften. Zusammen mit ihrer zweiten Mannschaft wurde dies gefeiert. Hart umkämpft waren vor allem die beiden Sechser-Vorrundengruppen, hier war das Weiterkommen besonders schwer. Knapp die Zwischenrunde verpassten dabei „Fortuna Aulendorf“, „Johnnys United“ und „El Jokers“. Eine starke Gruppe erwischte auch „Ich Kepp“ aus Tettnang, sie mussten den späteren Finalisten „Gunners“ und „Bierfreunde“ den Vortritt lassen, hätten aber sicher auch ein Wörtchen in der Zwischenrunde mitreden können.

Während Zeitstrafen zunächst völlig ausbleiben, mussten die Unparteiischen im weiteren Tagesverlauf doch noch den ein oder anderen Akteur hinter die Bande schicken. Insgesamt blieb das Turnier aber wie die vergangenen Jahre erfreulich fair. In der Zwischenrunde am Sonntagnachmittag wurden auch die Favoriten stärker gefordert und mussten um den Viertelfinaleinzug kämpfen. Endstation war dabei für die Mitfavoriten „Hinter Mailand“ und „Silberrücken e.V.“, die manch einer im Halbfinale vermutet hatte . Im Viertelfinale ließen die „Gunners“ und die „Bierfreunde“ nichts anbrennen, während die anderen beiden Partien doch enger waren. „571 Aalen“ hatte die weiteste Anreise hinter sich und schaffte bei der ersten Turnierteilnahme den Einzug ins Halbfinale. Auch „Mevlana“ aus Bad Wurzach schaffte schließlich zum wiederholten Male den Sprung unter die letzten Vier. Auch beide Halbfinals waren bis zum Schlusspfiff spannend. „571 Aalen“ zog gegen die „Gunners“ nur knapp mit 1:2 den Kürzeren, „Mevlana“ unterlag den „Bierfreunden“ ebenfalls denkbar knapp mit 0:1. Im anschließenden Spiel um den dritten Turnierrang besiegte „Mevlana“ das Team von der Ostalb und sicherte sich Platz drei.

Zum finalen Showdown durften die Akteure einzeln unter Applaus der Zuschauer einlaufen und es entwickelte sich eine enge Partie. Die „Gunners“ zeigten zwar die reifere Spielanlage, taten mehr für die Begegnung, kassierten aber den Gegentreffer zum 0:1. Bis kurz vor Spielende scheiterten die „Gunners“ immer wieder am überragenden Sebastian Jans im Tor der „Bierfreunde“, ehe Lokalmatador Jonas Klawitter neun Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich traf. In der vierminütigen Verlängerung war es schließlich sein Bruder Niklas Klawitter, der mit einem tollen Treffer für den 2:1-Endstand sorgte. Bei der anschließenden Siegerehrung kassierten die acht Bestplatzierten des Medi-Fit-Cups insgesamt 1000 Euro Preisgeld, die „Gunners“ durften zudem den Pokal entgegennehmen.

Ergebnisse: 1. Gunners, 2. Bierfreunde, 3. Mevlana, 4. 571 Aalen, 5. Stammtisch Reutner Ring, 5. Ay Yildiz, 7. Cafe Mocca, 8. Bad Boys, 9. Silberrücken e.V., 10. Los Padres