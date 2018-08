Generalprobe für das Oktoberfest

Zum Platzkonzert laden die Musiker um Eugen Schmidberger am Mittwoch, 5. September, ein. Das Konzert wird für sie auch zur Feuerprobe vor ihrem großen Auftritt beim Münchener Oktoberfest am 24. September. Um 18 Uhr geht es los am Mittwoch bei guter Witterung im Garten vom Gasthaus Leone in Buch.

Alle Freunde der guten Blasmusik dürfen sich darauf freuen, denn das Repertoire der erfahrenen Musikanten ist riesengroß, haben sie doch allesamt viele Jahre aktiv in Kehlen musiziert und sind längst Könner ihres Fachs. Jung und Alt treffen hier aufeinander und die Gäste dürfen sich auf zackige Märsche freuen, auf Polka und Walzer und auf beste Unterhaltungsmusik der verschiedensten Musikrichtungen. Bestens vorbereitet sind die Musikanten. Denn schon bald treten „Eugen Schmidberger und seine Original Herz-Schmerz-Symphoniker“ mit einem vierstündigen Programm beim Oktoberfest an.

Mit Recht stolz sind sie auf diesen Auftritt, der Eugen Schmidberger wieder mit Karlheinz Knoll zusammenbrachte, der heute Präsident ist des Münchener Festring. In den 70-Jahren war Knoll Vorsitzender des Spielmannszugs Unterhaching. Damals holte er sich für ein Konzert in der französischen Partnerstadt Le Vesiné, Eugen Schmidberger und weitere Musiker vom Luftwaffenmusikkorps1 in Neubiberg zur Unterstützung. Nun treffen sie sich wieder beim Konzert auf Münchens Traditionsfest und freuen sich darauf. Los geht es am 24. September um 12 Uhr im Museumszelt auf der „Oide Wiesn“.