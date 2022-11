Franziskanerinnen bieten Erbschafts- und Nachlassberatung an

Die Franziskanerinnen vom Kloster Reute werden auch im kommenden Jahr Informationstermine zur Erbschafts- und Nachlassberatung anbieten. Zudem verschiebt sich der letzte Informationstermin in diesem Jahr vom 5. Dezember auf Montag, 12. Dezember, von 14 bis 16 Uhr. Die Termine 2023 werden von Februar bis Juli jeweils am ersten Montag des Monats angeboten, mit Ausnahme im Mai, wo das Angebot am Dienstag, 2. Mai, stattfindet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.