Fortbildung in Reute im Pflanzenschutz „Ackerbau“

Das Landwirtschaftsamt bietet am Dienstag, 8. Dezember, im Gasthaus Stern in Reute von 10 bis 15 Uhr eine Fortbildung zur Sachkunde im Pflanzenschutz mit dem Schwerpunkt Ackerbau an.

Themen sind unter anderem die „Reduktionsstrategie im Pflanzenschutz des Landes Baden-Württemberg“ (Wilfried Beck, LTZ mit Dienstsitz in Sigmaringen), „Integrierte Vorbeugestrategien zur Vermeidung von Resistenzen“ (Uwe Rölle, Syngenta), und das neue Biodiverstitätsstärkungsgesetz (D. Mansmann, Landwirtschaftsamt LRA Ravensburg). Zusätzlich stellt Hendrik Held vom Landwirtschaftsamt Ravensburg ergänzende Methoden im Ackerbau aus dem ökologischen Landbau vor.

Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Landwirte, insbesondere an diejenigen, die in ihrem aktuellen Fortbildungszeitraum noch keine Pflichtfortbildung zur Sachkunde im Pflanzenschutz besucht haben (1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021 für Altsachkundige oder laut Angabe auf dem Sachkundenachweis).

Für die Teilnahmebescheinigung müssen ein gültiger Personalausweis und der Sachkundeausweis Pflanzenschutz mitgebracht werden. Während der gesamten Veranstaltung sind die Corona-Regeln einzuhalten. Anmeldungen mit Adresse, Kontaktdaten und Geburtsdatum werden bis zum 16. November unter Telefonnummer 0751/856010 oder per E-Mail an la@rv.de erbeten.