Erlös aus CD-Verkauf geht nach Indien

Keine Theateraufführungen der Theatergruppe Reute, kein Adventskonzert des Musikvereins mit anschließendem Umtrunk, keine Weihnachtsfeiern und Gottesdienste ohne Gesang in der Kirche wegen der Corona-Pandemie. Es drohte ein langweiliges und einsames Weihnachten zu werden, ohne die sozialen Kontakte, die an Weihnachten doch für viele so wichtig sind. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Reutener Vereine, der Kirche und Familien ist es gelungen, eine CD mit Musik, Gesprächen, Texten und Gedichten, Heiteres und Besinnliches zusammenzustellen und auf diese Weise vielen Leuten in Reute und Umgebung ein Gefühl von Gemeinsamkeit zu geben. „Die Idee kam ziemlich kurzfristig und so gab es keine großen Vorbereitungen und Proben“, teilt Pfarrer Wunibald Reutlinger mit. Die Corona-Vorschriften erforderten kleine Gruppen möglichst im Familienverband und eigene Ideen und Beiträge aller Teilnehmer, die direkt angesprochen wurden, ob sie bei einer CD mitwirken wollen. Das Nikolausheim in Reute wurde zum Tonstudio. In vielen Einzelterminen der jeweiligen Gruppen und Familien hat Claudia Zanker die Aufnahmen gemacht und mit musikalischer und technischer Unterstützung durch Roland Pfaff und Mark Döser die Aufnahmen nachbearbeitet. Die CD war über die Weihnachtszeit auf Spendenbasis erhältlich. Der Erlös von 1052 Euro wurde Pfarrer Jaison übergeben für das Straßenkinderprojekt seines Bischofs im indischen Mumbai.