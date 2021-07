Endlich wieder ein Event

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer langen Durststrecke konnten die Trainer des SV Reute am heimischen Durlesbach am Samstagvormittag, den 03.07.2021 endlich wieder ein kleines Event veranstalten. Die Details zwischen den teilnehmenden Mannschaften des FV Molpertshaus, SV Haisterkirch und FV Bad Waldsee waren schnell geklärt. An dieser Stelle gilt ein Dank an alle Verantwortlichen für die schnelle und unkomplizierte Organisation. Bei herrlichem Sonnenschein war schon vor Spielbeginn ordentlich was los. Etliche Eltern, Omas und Opas wollten sich den Spieltag nicht entgehen lassen.

Und sie wurden nicht enttäuscht – angefeuert von ihren Anhängern spielten die Kinder mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Tore wurden lautstark bejubelt, nach jedem Spiel wurden die Kinder frenetisch gefeiert.

Nach einem kräftezehrenden Spieltag gab es für alle Kinder ein leckeres Eis zur Abkühlung, auch manch Elternteil freute sich über die kleine Überraschung. Erschöpft und glücklich gingen die kleinen “Fußballstars” nach Hause.

Falls Ihr Kind ebenfalls Lust auf Fußball bekommen hat, einfach mal vorbei schnuppern. Trainingszeiten der Bambini beim SV Reute sind jeden Donnerstag ab 17:30 Uhr, die Trainer freuen sich immer auf neue Gesichter.