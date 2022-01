Die Franziskanerinnen von Reute trauern um ihre ehemalige Generaloberin

Schwester Erika Maria Eisenbarth ist tot. Das teilt das Kloster Reute mit. Die 15. Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute und gebürtige Oberschwäbin wurde 2014 zur Generaloberin gewählt.

In ihrer Amtszeit legte sie die Spuren für die zukünftige Neuausrichtung der Gemeinschaft und initiierte einen intensiven Entwicklungsprozess, heißt es in der Mitteilung. Nach nur zwei Jahren legte sie ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Am 24. Januar verstarb sie nach langer Krankheit im Kloster Reute.

Von Seibranz bis zum Stiftungsratsvorsitz

Als siebtes von acht Kindern wuchs Schwester Erika Maria Eisenbarth in Seibranz bei Bad Wurzach auf. Im Alter von 26 Jahren entschied sie sich für das Ordensleben und trat 1981 in das Kloster der Franziskanerinnen von Reute ein. 1984 legte sie ihre Profess ab.

Schwester Erika Maria Eisenbarth ist tot. (Foto: Franziskanerinnen von Reute)

Ihre Erfahrungen als frühere Bankangestellte brachte sie in der Verwaltung des Klosters ein. Nach der Gründung der Sankt-Elisabeth-Stiftung im Jahr 2000 gehörte sie neun Jahre lang dem Stiftungsrat an, davon sieben Jahre als Vorsitzende des Gremiums. Es folgten Stationen als Generalvikarin der Gemeinschaft und kommissarischem Stiftungsvorstand.

Aus dem Schwarzwald zurück nach Reute

Nach fünf Jahren im Kloster Stühlingen im Südschwarzwald wechselte sie 2014 wieder nach Reute, sie wurde zur Generaloberin gewählt. In dieser Funktion trug sie die Verantwortung für die damals 350 Franziskanerinnen in Deutschland, Indonesien und Brasilien.

„Früh erkannte sie die Notwendigkeit, die kleiner werdende Gemeinschaft auf die Zukunft vorzubereiten“, teilen die Franziskanerinnen mit. Sie initiierte zusammen mit ihrem Generalrat einen Zukunftsprozess, der sich mit den drängenden Fragen nach der Ausrichtung, den Aufgabenfeldern und der Zukunft des Klosters in Reute beschäftigte.

Rückkehr ins Kloster vor Weihnachten

In der Öffentlichkeit sei die frühere Generaloberin stets nahbar gewesen und habe ihr Gegenüber mit Humor und Offenheit gewinnen können. Nach nur zwei Jahren als Generaloberin musste sie ihr Amt krankheitsbedingt niederlegen. In der Zeit nach ihrem Rücktritt musste sich Schwester Erika mehreren schweren Behandlungen unterziehen. Kurz vor Weihnachten kehrte sie zurück in ihr Kloster nach Reute. Am späten Abend des 24. Januar ist sie verstorben.

Das Requiem mit anschließender Beisetzung auf dem Klosterfriedhof am Freitag, 28. Januar, werden der Rottenburger Weihbischof Thomas Maria Renz und Pfarrer Ulrich Steck in der Pfarrkirche St. Peter und Paul feiern. Eine Anmeldung ist erforderlich, orden@kloster-reute.de, 07524/708-106.