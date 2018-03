Beim Frühjahrskonzert um die ganze Welt

Unter dem Motto „Eine musikalische Weltreise“ hat der Musikvereins Reute sein Frühjahrskonzert präsentiert.

Die Gemeinschaftsjugendkapelle gestaltete den ersten Teil des Konzerts. Unter der Leitung von Hermann Seitz, der das Orchester in Vertretung von Josef Ege dirigierte, eröffneten die Musiker mit dem Titel „Celebration Ouvertüre“ von Kees Vlak das musikalische Programm.

Das Werk „Concerto d’Amore“ von Jacob de Haan verbindet mit Barock, Pop und Jazz drei verschiedene Stilrichtungen. Bei der folgenden Melodie „My Dream“ von Peter Leitner glänzte der junge Solist Ludwig Behringer am Flügelhorn.

Für den zweiten Teil hatte die Dirigentin Nina Buck mit den Musikern des Blasorchesters ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Mit der Komposition „All Glory Told“ von James Swearingen, begann das Blasorchester mit effektvollen Passagen. In der darauf folgenden Ouvertüre „Dschingis Khan“ erinnert der Komponist Kees Vlak an einen Helden in der Geschichte der Mongolen und einen der großen Eroberer in der Geschichte der Menschheit.

Als solosicher präsentierte sich der erst 15-jährige Manuel Gröber am Tenorhorn mit der Komposition „Carrickfergus“.

Ortsvorsteher Hans Mast nahm anschließend die Ehrungen von langjährigen Vereinsmitgliedern vor. Katharina Bohms, Larissa Grieser und Fabian Gröber erhielten die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige Vereinszugehörigkeit. Marius Tausan wurde für 20-jährige Tätigkeit im Musikverein Reute mit der Ehrennadel in Silber geehrt.

Besondere Ehrung für Doris Buck

Eine besondere Ehrung wurde der Vorsitzenden Doris Buck zuteil. Für ihr jahrelanges Engagement zum Wohle des Musikvereins erhielt sie die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Mit dem facettenreichen Marsch „Domi Adventus“ wurde der dritte Teil des Konzertabends eröffnet, der schließlich sein Ende fand mit Erfolgstiteln der US-amerikanischen Band „Bon Jovi“. Wolfgang Wössner hat das Werk „Bon Jovi Rock Mix“ für Blasorchester arrangiert. Dem Wunsch nach einer Zugabe erfüllte der Musikverein Reute mit dem Marsch „William Tell“.