Bad Wurzacher Metzgerei betreibt jetzt die Klostermetzgerei in Reute

Im Sommer hat die Bad Wurzacher Metzgerei Wegmann die Klostermetzgerei Reute übernommen. Was die Ansprüche an Qualität und Regionalität betrifft, haben sich zwei Gleichgesinnte gefunden, heißt es in der Pressemitteilung der St. Elisabeth-Stiftung. Neu ist für Metzgermeister Constantin Wegmann indes die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen, die in Reute seit Jahren zum Team gehören.

„Wir haben in diesen ersten Monaten sehr gute Erfahrungen mit unseren Mitarbeitenden vom Heggbacher Werkstattverbund gemacht“, zieht Constantin Wegmann ein erstes Fazit. „Auf jeden Fall möchten wir diese Kooperation beibehalten, eventuell sogar noch ausbauen.“ Der Metzgermeister führt den Familienbetrieb in Bad Wurzach in dritter Generation. Auf der Suche nach einer Möglichkeit sich zu vergrößern und dadurch lohnender zu produzieren, stieß er auf die Klostermetzgerei Reute, einen Betrieb der St. Elisabeth-Stiftung.

Alle Tiere stammen von Bauernhöfen im Umkreis

Ebenso, wie es in der Klostermetzgerei Reute Tradition ist, bezieht auch die Metzgerei Wegmann alle Tiere von Bauernhöfen im Umkreis, heißt es in der Mitteilung. „Kontrolliert ökologische Qualität und ein achtsamer Umgang mit den Tieren, von der Haltung bis zur Schlachtung gehören zu unserer Philosophie“, sagt Constantin Wegmann. In einer Zeit, in der ein Großteil der Menschen vor allem billig einkaufen möchte, ist es für eine kleine, feine Metzgerei wie die Klostermetzgerei Reute mit 14 Mitarbeitenden laut Pressemitteilung schwer, sich zu behaupten. Um weitere Einsparungen zu vermeiden, haben die Verantwortlichen der St. Elisabeth-Stiftung deshalb nach einem Partner gesucht. „Wir sind sehr froh, dass sich eine so gute Lösung ergeben hat“, sagt Vorstand Matthias Ruf. „Mit Herrn Wegmann und seinem Team bleiben die Arbeitsplätze in Reute erhalten und die hohe Qualität unserer Produkte ist auch in Zukunft gewährleistet.“

Von den 22 Mitarbeitenden der Metzgerei Wegmann sind viele schon seit Jahren und Jahrzehnten dabei, heißt es weiter. Die Übernahme der Klostermetzgerei ist für ihn „eine wunderbare Ergänzung“. Er ist selbst täglich in Reute und er legt Wert darauf, dass die Klostermetzgerei Reute weiter ein eigenständiges Unternehmen bleibt und natürlich ihren weithin bekannten Namen behält. Es ist auch geplant, den Laden bei der Metzgerei in Reute wieder zu eröffnen, sobald sich das dazu nötige Personal gefunden hat, so die Mitteilung.