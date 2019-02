Antje Beducker erklärt korrekten Obstbaumschnitt

Der Obst- und Gartenbauverein Reute veranstaltet am Samstag, 2. März, einen Obstbaumschnittkurs in zwei Gärten in Reute. Beginn der Veranstaltung mit Antje Beducker ist um 14 Uhr. An dem Nachmittag sollen Grundaspekte eines Kronenaufbaus an bis circa 15 Jahre alten Obstbäumen vermittelt werden. Anhand von gut erzogenen Obstbäumen wird dies erklärt. Wie die Aststruktur mit wenigen Schnittmaßnahmen erhalten wird, zeigt Antje Beducker im ersten Garten. Im Vergleich dazu soll in einem zweiten Garten aber auch erklärt werden, wie man einen Baum behandelt, der eben nicht oder falsch geschnitten wurde. Das sei leider bei der Hälfte der jungen Bäume in Baden-Württemberg der Fall, heißt es in der Mitteilung des Obst- und Gartenbauvereins. Die Herangehensweise ergibt sich dann aus den vorher erlernten Grundregeln und auch hier wird ein Baum dann gemeinsam geschnitten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Treffpunkt für das Seminar ist bei Familie Grieser, Grüner Weg 23 in Reute, die Gebühr beträgt fünf Euro, für Mitglieder drei Euro.

Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07351/8822 oder per E-Mail an info@ogv-reute.de