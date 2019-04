Alphornzauber begeistert die Zuhörer

Unter dem Motto „Klangvoll hoch hinaus“ hat der Musikverein Reute sein diesjähriges Frühjahrskonzert veranstaltet. Die Gemeinschaftsjugendkapelle der Musikvereine Mittelbiberach, Reute und Rissegg-Rindenmoos eröffnete den Konzertabend unter der Leitung Ihres Dirigenten Simon Wältl mit der „Polka Mit Herz“.

In der Komposition „Ammerland“ beschreibt der Komponist Jacob de Haan den bezaubernden Landstrich am Zwischenahner Meer. Das ländliche Ammerland vereint blühende Kohlfelder, saftige Weiden und endlose Wege mit prächtigen Ufern. Dieses Werk wurde von den jungen Musikern sehr konzentriert vorgetragen.

Die Charaktereigenschaften der Marienkäfer machte sich der niederländische Komponist Kees Vlak bei seiner fröhlichen Komposition „Ladybirds“ zu Nutze, in der er eine ganz besondere, eher selten zu hörende solistische Gruppe präsentiert: ein Flötentrio. Präsentiert wurde dieses solistische Werk vom ganzen Querflötenregister der Jugendkapelle. Die fünf Solisten verwandelten sich dazu auch optisch in Marienkäferchen.

Mit dem Titel „Tage wie diese“ der Rockband „Die Toten Hosen“ verabschiedet sich die Jugendkapelle vom Publikum. Die geforderte Zugabe wurde mit der Komposition „Erinnerungen an Zirkus Renz“ erfüllt. Hier brillierte der Solist Kai-Gabriel Fischer am Xylofon.

Für den zweiten Teil hatte die Dirigentin Nina Buck mit den Musikern des Blasorchesters ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm zusammengestellt. In „Eiger – Eine Reise zum Gipfel“, erzählt der Komponist James Swearingen die Geschichte einer Tragödie, die sich wohl vielfach an der tückischen Eiger-Nordwand zugetragen hat.

Der Komponist Markus Götz hat mit „Irish Castle“ eine dramatische Komposition für Blasorchester geschaffen, die neben typisch irischen Melodien und Rhythmen auch die inzwischen unverkennbare stilistische Handschrift des Komponisten trägt. Nina Buck leitete das Orchester sehr umsichtig durch die zahlreichen Takt- und Tempowechsel dieses Werkes.

Alphörner erinnern an Südtirol

Mit „Alphornzauber – Erinnerungen an Altrei“ hat Hans-Reiner Schmidt eine moderne Komposition für Alphorn und Blasorchester geschaffen. Der Solist Fabian Gröber interpretierte die einleitende Kadenz zu diesem Stück mit Bravour. Als besonderer Höhepunkt wurde das solistische Werk von einem Alphorn-Trio gestaltet. Die hier geforderte Zugabe wurde mit dem Stück „Tiger-Rag“ für drei Alphornbläser modern gestaltet. Neben Fabian Gröber waren Manuel Gröber und Christian Buck als Solisten zu hören.

Der zweite Konzertteil wurde mit dem Marsch „Im Bann der Sterne“ von Alexander Pfluger eröffnet.

„Lord Of The Dance“ ist eine irische Tanzshow. Sie wurde ursprünglich unter der Regie von Michael Flatley aufgeführt, der auch die Hauptrolle tanzte. Die Musik wurde von Ronan Hardiman komponiert und erzählt den Kampf der guten gegen die bösen Geister. Frank Bearnaerts hat verschiedene Themen aus der Show für Blasorchester arrangiert und stellte hohe Anforderungen an alle Register.

Im folgenden Medley „The Blues Brother Revue“, das von Jac Bovook für Blasorchester bearbeitet wurde, bewiesen die Musiker des Musikvereins Reute, dass auch moderne Rhythmen beherrscht werden.

Selbstverständlich hatte sich das Orchester auch auf eine Zugabe vorbereitet. Passend zum Thema des Abends erklang der „Fliegermarsch“ von Hermann Dostal.