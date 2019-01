Ab heute wird Fußball gespielt

Das Jahr 2019 startet beim SV Reute mit Hallenfußball pur: Über vier Tage hinweg stehen Juniorenturniere, das AH-Dreikönigsturnier sowie das 28. Hallenfussball-Gerümpelturnier um den Hinder-Cup 2019 in der Reutener Durlesbachhalle an, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Los geht es am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Januar, mit den Juniorenturnieren um den Thüga-Energie-Hallencup 2019.

Knapp 60 Teams von den Bambini bis zu den C-Junioren treten an und sorgen wieder für eine gut gefüllte Halle sowie beste Stimmung. Gastgeber SV Reute schickt insgesamt 15 eigene Juniorenteams ins Rennen.

Freitagabend steht das AH-Dreikönigs-Turnier auf dem Programm, zehn Teams kämpfen hier um den SELA-Wanderpokal. Mit dabei ist der Titelverteidiger SV Haisterkirch sowie Gastgeber SV Reute mit zwei Mannschaften.

Zum 28. Mal steigt dann am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Januar, das beliebte Hallenfußball-Gerümpelturnier um den Hinder-Cup 2019. Kein anderes Turnier in der Region kann laut der Pressemitteilung wohl auf eine so lange Tradition zurückblicken, insgesamt sind wieder fast 30 Mannschaften am Start. Neben dem Hauptturnier findet zum vierten Mal das Hobbyturnier am Samstagabend statt. Die Durlesbachhalle wird an allen vier Turniertagen vom SV Reute bewirtet.