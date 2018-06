Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr die Scheibe einer Bushaltestelle in der Schmiedsgasse beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, riss der Täter außerdem einen an der Wand montierten Mülleimer aus seiner Halterung und entfernte sich dann. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Waldsee erbeten. Tel.: 07524/40430.