Der TSV Reute hat sich zur Mitgliederversammlung getroffen. Neben den Berichten des Vorsitzenden und der Abteilungsleiter standen Wahlen auf dem Programm. Der Vorstand wurde komplett wiedergewählt. Auch Ehrungen standen auf dem Programm.

Die anstehenden turnusmäßigen Neuwahlen wurden von Lothar Grobe vorgenommen. In ihren Ämtern betätigt wurden: Michael Botyen (stellvertretender Vorsitzender), Maria Romer (Kassiererin), Sascha Gümbel (Schriftführerin), Anke Cambré (Beisitzerin), Peter Hagelstein (Öffentlichkeitsarbeit), Alfons Müller (Sportwart).

In seinem Geschäftsbericht erläuterte der im vergangenen Jahr neu gewählte Vorsitzende Rainer Zehrer laut Mitteilung die Finanzentwicklung von 2008 bis 2017. Die Aufwendungen für alle Übungsleiter in 2017 inklusive Aus- und Weiterbildung in Höhe von 28 220 Euro sowie die Hallengebühren von 2932 Euro bezeichnete er dabei als herausragende Posten. Der Verein hat aktuell 903 Mitglieder. Zum Abschluss seines Berichtes dankte der Vorsitzende allen Spendern für ihren Beitrag, der im Jahr 2017 einen Betrag in Höhe von 3310 Euro erreicht habe.

Auch die einzelnen Abteilungen gaben ihre Bericht ab und gaben Einblick über Teilnahme an Meisterschaften, Turnieren, Wettkämpfen, aber auch über Freizeitgestaltungen. Paulina Wolf berichtete von den „Reute Runners“, Iris Bott über die Gymnastik-Abteilung, Sascha Gümbel informierte über Tischtennis, Sigrid Dehm über Kindersport, Katrin Lutz über Rückenfit, Elke Übelhör über Wirbelsäulengymnastik, Mirjam Bosch über Mädchenturnen und Martin Rehbein für Badminton.

Der Kassenbericht wurde von Maria Romer detailliert erläutert. Kassenprüfer Rudi Heilig erstattete Bericht über die jeweiligen Prüfungen und empfahl Entlastung der Kasse, die dann einstimmig durch die Versammlung erteilt wurde.

Die stellvertretende Ortsvorsteherin Angelika Brauchle lobte bei der Versammlung die außerordentliche Betätigung des Vereins im Gesundheits- und Jugendsport, schreibt der TSV Reute in einem Pressebericht. Auf Anfrage informierte sie darüber, dass Ortsvorsteher Achim Strobel Sanierungsarbeiten an der Durlesbachhalle plane.

Vorsitzender Zehrer wies zum Ende der Veranstaltung auf den am 7. Juli stattfindenden Brunnenfestlauf und das Lauffieber am 12. Mai hin.