Die neue Vorstandschaft der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren steht. Bei seiner ersten Sitzung hat der von der Mitgliederversammlung gewählte Vorstand seine Funktionsträger aus den gewählten Vorstandsmitgliedern bestimmt, teilt Konstantin Eisele mit.

Einstimmig wurden er selbst zum Vorsitzenden und Lothar Grobe zu seinem Stellvertreter gewählt, ebenso Frauke Hepp zur Schriftführerin und Manfred Lerach zum Kassierer. Bernhard Bott und Gunther Weiß sind Beisitzer. Komplettiert wird der Vorstand durch die Delegierten von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde, Anke Stenkamp und Manfred Miller. Bereits vorher standen kraft Amtes fest: Pfarrer Stefan Werner, Schwester Sonja Hipp als Vertreterin des Klosters und Ortsvorsteher Achim Strobel. „Viele und große Aufgaben warten auf den neuen Vorstand“, so Eisele in der Mitteilung. Eine Klausurtagung am 10. Juli soll zur Standortbestimmung beitragen, konkrete Ziele für die nahe Zukunft erarbeiten und Konzeptionen zur Weiterentwicklung entwerfen.