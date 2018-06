Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reute-Gaisbeuren findet am Mittwoch, 20. Juni, um 18 Uhr in der Alten Schule, Friedenslinde 1, in Reute statt. Auf der Tagesordnung stehen Protokolle, Anträge zum Haushalt 2019, Bekanntgaben und Verschiedenes. Anschließend werden ausgeschiedene Feuerwehrmänner geehrt und das neue Feuerwehrfahrzeug präsentiert.