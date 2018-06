Die Kyffhäuserkameradschaft Gaisbeuren ehrt auf ihrer Jahreshauptversammlung im Schützenheim die Mitglieder Hans Marth und Gerhard Kempter. Außerdem standen Wahlen auf der Tagesordnung.

Für ihre langjährige aktive Mitarbeit im Verein wurden Hans Marth und Gerhard Kempter vom Vorsitzenden Andreas Schupp im Namen der Kyffhäuserkameradschaft geehrt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Schupp habe den 41 anwesenden Mitgliedern von einem arbeitsintensiven Jahr berichtet. Außer den üblichen Aktivitäten wie Funken, Alteisensammlung, Maibaum, Ortsmeisterschaft und Schützenfest hätten etliche Aufgaben und Veranstaltungen auf dem Programm gestanden. Schupp bedankte sich bei der Fahnenabordnung, die auch wieder diverse Einsätze hatte.

Kleines Minus

Stefanie Bautz berichtete als Schriftführerin von 180 Mitgliedern. Im Vergleich zum Vorjahr seien es fünf Mitglieder weniger. Durch viele Aktionen und Werbemaßnahmen soll diesem Trend entgegengewirkt werden. Kassiererin Stefanie Zwerger berichtete in ihrem Kassenabschluss von einem kleinen Minus, dem entgegen stehe jedoch die Renovierung des Thekenbereichs, die Anschaffung eines Flachbildfernsehers sowie diverse notwendige Reparaturen an den Schießanlagen. Insgesamt sei es jedoch ein finanziell erfolgreiches Jahr gewesen, bei allen Veranstaltungen konnte Gewinn erzielt werden. Kassenprüferin Angelika Brauchle hatte gemeinsam mit Hans Marth die Kasse geprüft und bescheinigte Stefanie Zwerger eine tadellose Arbeit. Franz Bendel schlug die Entlastung der Vorstandschaft vor, die einstimmig von der Versammlung erteilt wurde.

Es standen auch wieder einige Wahlen an. Der Vorsitzende Andreas Schupp sowie Kassier Stefanie Zwerger traten beide trotz gesundheitlicher Probleme nochmals an und seien einstimmig gewählt und ohne Gegenkandidat gewählt worden. Enzo Schupp als Schießwart, Simon Götz als 3. Schießwart, der stellvertretende Jugendleiter Kai-Uwe Hellner und 1. Beisitzer Tobias Fluhr wurden ebenfalls ohne Gegenkandidat einstimmig bestätigt. Hans Marth als 3. Beisitzer stellte sich nicht mehr zur Wahl. Aufgrund verschiedener Vorschläge wurde geheim gewählt, Caroline Hellner setzte sich hierbei knapp durch und wurde somit neues Ausschuss-Mitglied. Hans Marth gab auch sein Amt des Kassenprüfers ab: Sein Sohn Johannes wurde vorgeschlagen, erklärte sich bereit und wurde direkt einstimmig gewählt. Das Fahnenabordnungs-Team habe auch ein neues Mitglied gebraucht; Gerhard Kempter wollte diese Aufgabe abgeben. Als sein Nachfolger wurde Sven Ziegler vorgeschlagen, der einstimmig gewählt wurde.

Jugendleiterin Alexandra Schupp berichtete über die sportlichen Erfolge der Jugendlichen und der Erwachsenen im abgelaufenen Jahr. Anschließend gab es eine Vereinsmeisterschaft. Mit der Luftpistole belegte Stefanie Bautz Platz 4, Walter Laux-Thurn Platz 3, Alexandra Schupp Platz 2 und Jens Knobloch den 1. Platz. Bei den Senioren im Luftgewehr ging der 2. Platz an Walter Laux-Thurn, der 1. Platz an Manfred Petermann. In der Schützenklasse Luftgewehr ging der 5. Platz an Gian-Luca Orecchioni, der 4. Platz an Sebastian Litter, den 3. Platz belegte Kilian Karg, den 2. Platz Johannes Marth und der 1. Platz ging an Stefanie Bautz.