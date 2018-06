Ein besonders lohnendes Ausflugsziel ist am Sonntag, 10. Juni, der ehemalige Bahnhof Durlesbach mit dem restaurierten Eisenbahndenkmal. Denn laut einer Ankündigung lädt der Förderverein Durlesbach-Bähnle Musikliebhaber zur Einstimmung auf eine schöne Sommerzeit ab 11 Uhr zu einem musikalischen Frühschoppen mit der Dixieband „Gumpigbändler" ein. Die Besucher können nebenbei bayerisch oder schwäbisch frühstücken und selbstgebackene Kuchen genießen. Der Eintritt dazu ist frei.

Die TSV Reute Runners nehmen zudem den Frühschoppen zum Anlass interessierte Läufer und Nordic-Walker zu einem Genusslauf einzuladen – ganz nach dem Motto: Erst laufen, dann Musik genießen. Start ist um 10 Uhr. Statt Zeitdruck, ist bei dieser Veranstaltung ein Jogging-Tempo in der Gruppe angesagt, heißt es in dem Pressetext. Wahlweise sind auf den Waldwegen Strecken über circa zehn, 15 oder 21 Kilometer mit einer Verpflegungsstation ausgewiesen. Der Lauf ist beim Leichtathletikverband angemeldet und erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Start ist um 10 Uhr am Eisenbahndenkmal in Durlesbach. Für Dusch- und Umkleidemöglichkeiten ist die Durlesbachhalle geöffnet. In Durlesbach sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden.