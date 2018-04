Die Familienbildung bietet zwei neue Kurse an, für die noch Plätze frei sind: Der Workshop „Tipps und Tricks zum Schminken für Kids“ mit Anke Ess für Kinder von zehn bis 14 Jahren ist am Freitag, 20. April, von 14 bis 16 Uhr.

Treffpunkt ist im evangelischen Familienzentrum am Burghaldenweg. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldung bis 15. April und Auskunft bei Dagmar Soherr unter Telefon 07524 / 912734. „Backen: Tolle Kuchendekorationen“, ein Kurs für Kinder ab zwölf Jahren. An diesem Nachmittag stellen die Teilnehmer laut Mitteilung der Erwachsenenbildung Dekorationen für Kuchen, Muffins & Co. her. Eigenes Modellierwerkzeug (falls vorhanden), Schürze, Geschirr- und Spültuch sowie ein Behälter sollten mitgebracht werden.

Der Termin ist am Freitag, 27. April, von 14.30 bis 17 Uhr. Die Leitung hat Konditorin Verena Müller. Treffpunkt ist in der Küche der Durlesbachschule in Reute. Die Kosten belaufen sich auf zehn Euro inklusive Materialkosten. Anmeldung und Auskunft bei Simone Kibler unter Telefon 07524 / 49284.