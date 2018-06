Auch in Gaisbeuren beginnt bald die Hochsaison der Fasnet. Die „Närrischen Gaisbeurer“ laden die Bevölkerung zu vielen lustigen Veranstaltungen ein. Spaß dürfte bereits beim Narrenbaumstellen am Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren aufkommen. Es beginnt am Freitag, 13. Februar, um 10 Uhr.

Ein weiterer Höhepunkt ist dann der Große Ulkumzug in Gaisbeuren: Er findet am gleichen Tag statt, Start ist um 14 Uhr. Es gibt ihn bereits seit 1990. Aufstellung ist um 13.30 Uhr an der Linde. Dann geht es über den Mohnweg , den Friedensweg, St.-Leonhards-Weg, Schmiedsgasse und die Nikolausgasse bis zum Dorfplatz.

Last not least der Bürgerball im Sternensaal in Reute: Termin ist Samstag, 14. Februar, ab 19.30Uhr.