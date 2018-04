Franziskanerinnen von Reute öffnen ihr Kloster zum Tag der offenen Tür

„Schön, dass Sie zu uns kommen“, so hat Generaloberin Schwester Maria Hanna am Samstag die Besucher begrüßt, die anlässlich des bundesweiten Tags der offenen Klöster zu den Franziskanerinnen nach Reute gekommen sind.

Hunderte Menschen nutzten die nicht alltägliche Möglichkeit, auf dem Klosterberg hinter die Kulissen zu schauen. In Gruppen aufgeteilt, gab es einstündige Klosterführungen. Schwester Franziska, Kirchenmusikerin sowie Gemeinde- und Bildungsreferentin, informierte die Interessierten mit vielen Details: Von derzeit 201 deutschen Schwestern im Alter von 25 bis 100 Jahren leben 160 in Reute. Fünf junge Frauen befinden sich in der Ordensausbildung.