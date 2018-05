Ein Unbekannter hat sich laut Polizeibericht im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr, auf unbekannte Art und Weise Zutritt in die Grastrocknungsanlage in Gaisbeuren verschafft. In den Büroräumen öffnete und durchwühlte der Täter mehrere Schränke und entwendete aus einer Geldkassette rund 100 Euro Bargeld.

Personen, die zum fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu informieren.